Путин заявил о недопущении критического спада в российской экономике
Правительству России удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства в режиме видеоконференции, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидная вещь, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли. Самое главное, в целом смогли решить вопрос о защите людей», — сказал Путин.
По словам главы государства, макроэкономические показатели были стабильны и устойчивы, продолжилась реализация знаковых инфрастуктурных проектов и были созданы стимулы для поддержки жилищного строительства.
Полученный в пандемию опыт необходимо использовать для решения текущих задач, подчеркнул он.
«Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения. Мы начинаем эту работу с 1 января широко», — добавил Путин.
В свою очередь, переходить от антикризисных мер к стратегической повестке дня необходимо как можно быстрее. Трудности всегда открывают новые возможности, подчеркнул глава государства.