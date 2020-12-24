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Путин заявил о недопущении критического спада в российской экономике

Ведомости

Правительству России удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства в режиме видеоконференции, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

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«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Это тоже совершенно очевидная вещь, смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли. Самое главное, в целом смогли решить вопрос о защите людей», — сказал Путин.

По словам главы государства, макроэкономические показатели были стабильны и устойчивы, продолжилась реализация знаковых инфрастуктурных проектов и были созданы стимулы для поддержки жилищного строительства.

Полученный в пандемию опыт необходимо использовать для решения текущих задач, подчеркнул он. 

«Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения. Мы начинаем эту работу с 1 января широко», — добавил Путин.

В свою очередь, переходить от антикризисных мер к стратегической повестке дня необходимо как можно быстрее. Трудности всегда открывают новые возможности, подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных