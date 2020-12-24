Путин заявил о недопущении критического спада в российской экономике

«Весь накопленный опыт, так же как уроки проявившихся проблем, обязательно нужно учитывать и использовать в текущей и повседневной работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться прогресса не только в работе по борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения. Мы начинаем эту работу с 1 января широко», — добавил Путин.