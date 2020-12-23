Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем по всей России
Президент России Владимир Путин поддержал идею руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.
По словам главы государства, объявить последний день года выходным на федеральном уровне сейчас не получится, поэтому он рекомендовал главам субъектов принять такое решение.
«Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим днем. Ну, отдыхать — не работать, у нас праздников много на Новый год. Одним больше, одним меньше — там же наверное не убудет от нас, но 31 (декабря — прим. ред.) уже действительно своеобразная работа, мягко говоря организуется. Поэтому конечно необходимо это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую тем субъектам, где такое решение ещё не принято, сделать это», — сказал президент во время заседания Госсовета.
31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.
Последний день 2020 г. выпадает на четверг. Ранее предполагалось, что предпраздничный рабочий день будет на час короче. По случаю Нового года россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 г. после праздников.