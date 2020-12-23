Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем по всей России

«Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим днем. Ну, отдыхать — не работать, у нас праздников много на Новый год. Одним больше, одним меньше — там же наверное не убудет от нас, но 31 (декабря — прим. ред.) уже действительно своеобразная работа, мягко говоря организуется. Поэтому конечно необходимо это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую тем субъектам, где такое решение ещё не принято, сделать это», — сказал президент во время заседания Госсовета.