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Роструд сообщил о порядке признания 31 декабря выходным днем

Ведомости

31 декабря может стать выходным днем, если работодатель издаст такой нормативный акт и оплатит этот день отдыха, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя Роструда Ивана Шкловца.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснил Шкловец через пресс-службу. Также работник может взять на 31 декабря день отдыха за свой счет, день отпуска или отгул за работу сверхурочно, в выходной или нерабочий день. 

Последний день 2020 г. выпадает на четверг. Предпраздничный рабочий день будет на час короче. По случаю Нового года россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 г. после праздников.

31 декабря был объявлен выходным днем уже более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии, на Камчатке, Сахалине и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных