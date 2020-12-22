Роструд сообщил о порядке признания 31 декабря выходным днем
31 декабря может стать выходным днем, если работодатель издаст такой нормативный акт и оплатит этот день отдыха, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя Роструда Ивана Шкловца.
«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснил Шкловец через пресс-службу. Также работник может взять на 31 декабря день отдыха за свой счет, день отпуска или отгул за работу сверхурочно, в выходной или нерабочий день.
Последний день 2020 г. выпадает на четверг. Предпраздничный рабочий день будет на час короче. По случаю Нового года россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 г. после праздников.
31 декабря был объявлен выходным днем уже более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии, на Камчатке, Сахалине и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.