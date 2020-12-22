Роструд сообщил о порядке признания 31 декабря выходным днем

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснил Шкловец через пресс-службу. Также работник может взять на 31 декабря день отдыха за свой счет, день отпуска или отгул за работу сверхурочно, в выходной или нерабочий день.