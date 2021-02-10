Суд приговорил экс-замглавы УФСИН Петербурга еще к 11 годам колонии
Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга приговорил бывшего замначальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко еще к 11 годам колонии за взятку в 710 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В совокупности наказание ему составило 18 лет в колонии строго режима и лишение звания «полковник внутренней службы». Ранее Мойсеенко уже был приговорен судом к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН.
«Мойсеенко получил взятку от Хамхокова и Кудрина в общей сумме 710 753 770 рублей за совершение действий, входящих в его (Мойсеенко) полномочия, для обеспечения благоприятных условий работы АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2", — передает пресс-служба.
Отмечается, что Мойсеенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Вину он не признал, от дачи показаний отказался.
О возбуждении дела о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2» сообщалось в сентябре 2017 г. Предполагалось, что при выполнении работ было похищено не менее 12,2 млн руб.