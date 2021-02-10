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Суд приговорил экс-замглавы УФСИН Петербурга еще к 11 годам колонии

Ведомости

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга приговорил бывшего замначальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко еще к 11 годам колонии за взятку в 710 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В совокупности наказание ему составило 18 лет в колонии строго режима и лишение звания «полковник внутренней службы». Ранее Мойсеенко уже был приговорен судом к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН.

«Мойсеенко получил взятку от Хамхокова и Кудрина в общей сумме 710 753 770 рублей за совершение действий, входящих в его (Мойсеенко) полномочия, для обеспечения благоприятных условий работы АО "ГСК" и ООО "Петроинвест" при строительстве СИЗО "Кресты-2", — передает пресс-служба.

Отмечается, что Мойсеенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ. Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

О возбуждении дела о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2» сообщалось в сентябре 2017 г. Предполагалось, что при выполнении работ было похищено не менее 12,2 млн руб.

Ранее по теме: СКР возбудил дело о растрате в отношении замдиректора ФСИН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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