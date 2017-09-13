СКР возбудил дело о растрате в отношении замдиректора ФСИН

Следствие не уточняет суммы растраты, СМИ сообщают о растрате 100 млн рублей и хищении свыше 1 млрд рублей

По данным источника «Интерфакса», Коршунов задержан по уголовному делу о растрате 100 млн руб. Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о растрате в отношении замдиректора ФСИН Олега Коршунова.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)», - говорится на сайте СКР. В сообщении указано, что подозреваемый задержан. В СКР добавили, что более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия.

Утром в среду «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила о задержании сотрудниками ФСБ 54-летнего замруководителя ФСИН и обысках во ФСИН и в московской квартире Коршунова.

РБК со ссылкой на постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности сообщает, что, по мнению следствия, Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ». По данным РБК, замдиректора ФСИН и Мухетдинов могли похитить свыше миллиарда рублей.

По данным источника «Интерфакса», Коршунов задержан по уголовному делу о растрате 100 млн руб. «Завтра следствие планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

По данным «Фонтанки», обыск связан с уголовным делом по ст. 160 УК – «присвоение или растрата». «По нашим данным, оно касается крупных хищений горюче-смазочных материалов в ведомстве ФСИН», - пишет агентство.

«Фонтанка» видит в «деле Коршунова» продолжение истории со злоупотреблениями при строительстве в Петербурге нового следственного изолятора «Кресты-2».

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ведомостям», что обыск у замдиректора ФСИН действительно связан с уголовным делам о хищениях при строительстве СИЗО «Кресты-2».

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2». Следствие полагает, что в декабре прошлого года неизвестные, действуя от имени подрядчика по госконтракту стоимостью более 15 млн руб., предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили не менее 12,2 млн руб.

В начале марта был убит начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николай Чернов, который занимался в том числе сизо «Кресты-2». Заказчиком преступления следствие считает заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко.