Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне
Власти Удмуртии и Чечни отменили требование носить маски, исходя из ситуации с коронавирусом в регионе, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.
«Все ответственные службы, которые (в этих регионах. — Ведомости) есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — пояснил Онищенко. По его словам, нужно вырабатывать меры по сосуществованию с коронавирусом. Главной мерой, по его мнению, является вакцинация. «Понимаете? Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета»,— отметил Онищенко.
Ранее власти Удмуртии отменили требование носить маски в регионе и сделали его рекомендацией. Власти Чечни также отменили масочный режим в общественных местах.
По данным оперштаба на 10 февраля, в России зарегистрировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. 3,5 млн пациентов выздоровели, более 78 000 — скончались от вируса. За сутки было зарегистрировано 14 494 случая заражения.