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Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

Ведомости

Власти Удмуртии и Чечни отменили требование носить маски, исходя из ситуации с коронавирусом в регионе, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко. 

«Все ответственные службы, которые (в этих регионах. — Ведомости) есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — пояснил Онищенко. По его словам, нужно вырабатывать меры по сосуществованию с коронавирусом. Главной мерой, по его мнению, является вакцинация. «Понимаете? Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета»,— отметил Онищенко. 

Ранее власти Удмуртии отменили требование носить маски в регионе и сделали его рекомендацией. Власти Чечни также отменили масочный режим в общественных местах. 

По данным оперштаба на 10 февраля, в России зарегистрировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. 3,5 млн пациентов выздоровели, более 78 000 — скончались от вируса. За сутки было зарегистрировано 14 494 случая заражения. 

Ранее по теме: Чечня и Удмуртия отменили жесткие эпидемиологические правила

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных