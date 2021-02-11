Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

«Все ответственные службы, которые (в этих регионах. — Ведомости) есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — пояснил Онищенко. По его словам, нужно вырабатывать меры по сосуществованию с коронавирусом. Главной мерой, по его мнению, является вакцинация. «Понимаете? Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета»,— отметил Онищенко.