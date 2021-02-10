Чечня и Удмуртия отменили жесткие эпидемиологические правила

Правительство Чечни также сняло ограничения по передвижению через границы республики. Всего в Чечне было выявлено более 11 000 случаев заражения COVID-19, в том числе 21 случай за последние сутки, 55 человек за сутки выздоровело. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Чечня – регион, где зафиксированы минимальные суточные показатели заболеваемости. Когда пандемия в России начиналась, Чечня одной из первых ввела жесткие ограничительные меры и закрыла границы на въезд и выезд.