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Чечня и Удмуртия отменили жесткие эпидемиологические правила

С ними согласны не все
Константин Гликин
В Чеченской Республике в общественных местах больше не обязательно носить маски /Елена Афонина / ТАСС

Российские регионы продолжают снимать пандемийные ограничения. Вслед за Удмуртией, которая уже 9 февраля сделала ношение масок лишь рекомендацией, а не обязанностью, о похожей мере было объявлено в Чечне. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах», – написал Кадыров. Он добавил, что при этом правительство все еще рекомендует их носить. Глава Чечни объяснил принятие такого решение эпидемиологической обстановкой в регионе – «она складывается благоприятным образом».

Правительство Чечни также сняло ограничения по передвижению через границы республики. Всего в Чечне было выявлено более 11 000 случаев заражения COVID-19, в том числе 21 случай за последние сутки, 55 человек за сутки выздоровело. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Чечня – регион, где зафиксированы минимальные суточные показатели заболеваемости. Когда пандемия в России начиналась, Чечня одной из первых ввела жесткие ограничительные меры и закрыла границы на въезд и выезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных