На заправки Хабаровского края доставили бензин после сбоев

Ситуация с дефицитом бензина в целом стабилизировалась. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы. Кроме того, в Хабаровск поступили 1440 тонн бензина с заводов Сибири, еще 1140 тонн находятся в пути. «Объемы нефтескладов заполнены с запасом. Вся сеть из 84 заправок "ННК" в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо на ней продают без ограничений», – подчеркнули в правительстве.