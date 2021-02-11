На заправки Хабаровского края доставили бензин после сбоев
На заправки Советской Гавани и Ванино доставили бензин после возникшего на прошлой неделе дефицита топлива, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Местная компания ООО "АЗС-Трансбункер" получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95. Топливом были заправлены 1 АЗС в Советской Гавани и еще 2 – в Ванино», – говорится в сообщении. В ближайшее время в регионе ожидаются дополнительные поставки бензина.
Ситуация с дефицитом бензина в целом стабилизировалась. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы. Кроме того, в Хабаровск поступили 1440 тонн бензина с заводов Сибири, еще 1140 тонн находятся в пути. «Объемы нефтескладов заполнены с запасом. Вся сеть из 84 заправок "ННК" в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо на ней продают без ограничений», – подчеркнули в правительстве.
Ситуация с нехваткой топлива началась в регионе после временной приостановки Хабаровского НПЗ из-за плановой модернизации. В конце января местные издания сообщили о «гигантских очередях» на АЗС. Как сообщали «РИА Новости», стоимость услуг по «аренде» места составила 1-3 тыс. руб., а отдельно топливо предлагалось по 79-125 руб. за литр. Вечером 3 февраля прокуратура Хабаровского края заявила о начале проверки в связи с образовавшимся дефицитом горючего.