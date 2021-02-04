На АЗС Хабаровска стали продавать места в очередях из-за дефицита топлива

«Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тысячу рублей и все. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете», — цитирует агентство одну из своих собеседниц, задействованных в схеме по продаже мест в очередях.