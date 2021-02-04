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На АЗС Хабаровска стали продавать места в очередях из-за дефицита топлива

Ведомости

В интернете распространились объявления о продаже мест в очередях на заправках Хабаровска, а также продаже бензина по завышенной стоимости, сообщают «РИА Новости». Услуга по «аренде» места стоит 1-3 тыс. руб., отдельно топливо можно купить за 79-125 руб. за литр. 

«Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тысячу рублей и все. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете», — цитирует агентство одну из своих собеседниц, задействованных в схеме по продаже мест в очередях.

Местное издание Dvhab.ru пишет, что стоимость услуги достигает 3 тыс. руб. Уточняется, что приобрести топливо АИ-95 и АИ-92 на заправках ряда сетей «практически невозможно» без топливной карты. В связи с этим некоторые граждане предлагают заправить автомобили за 2,5 тыс. руб. за 20 литров.

По информации «РИА Новостей», часть лиц предлагает привезти бензин АИ-95 в указанный адрес по цене 120 руб. за литр. При этом доставка будет стоить от 150 до 250 руб.

Ситуация с нехваткой топлива началась в регионе после временной приостановки Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) из-за плановой модернизации. В конце января местные издания сообщили о «гигантских очередях» на АЗС. Вечером 3 февраля прокуратура Хабаровского края заявила о начале проверки в связи с образовавшимся дефицитом горючего. 

4 февраля пресс-служба регионального правительства со ссылкой на дирекцию хабаровского НПЗ сообщила о возобновлении производства бензина АИ-92. Там отметили, что первая суточная норма топлива в 500 тонн была доставлена на АЗС сети «ННК». Кроме того, в ночь с 3 на 4 февраля на нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» было выгружено еще 400 тонн бензина, доставленного со складов Росрезерва. По данным «ННК-Хабаровскнефтепродукта», еще 2,2 тонны бензина АИ-92 находятся в пути.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных