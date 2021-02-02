Правительство рекомендовало нефтяникам увеличить запасы бензина до 1,8 млн тонн

Ранее сообщалось, что поставки нефти на российские НПЗ по системе «Транснефти» в прошлом году сократились на 12,5 млн т по сравнению с 2019-м — до 233,65 млн т. Таким образом, годовой показатель упал до уровня 2011 г. (тогда он составлял 233,38 млн т).