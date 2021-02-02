Правительство рекомендовало нефтяникам увеличить запасы бензина до 1,8 млн тонн
Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн к 1 июня этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания по ситуации на рынке топлива, которое состоялось 28 января.
Правительство поручило ФАС и Минэнерго регулярно мониторить ситуацию с запасами, чтобы в случае необходимости обновить рекомендации. «При необходимости оперативно доводить до нефтяных компаний соответствующие рекомендации», — приводи агентство выдержку из протокола.
Кроме того, правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минфину и МЭР до 1 марта этого года представить расчеты по влиянию корректировки демпфирующего механизма на российский бюджет и экономику нефтяных компаний.
Ранее сообщалось, что поставки нефти на российские НПЗ по системе «Транснефти» в прошлом году сократились на 12,5 млн т по сравнению с 2019-м — до 233,65 млн т. Таким образом, годовой показатель упал до уровня 2011 г. (тогда он составлял 233,38 млн т).