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В Кремле пожаловались на «сливы» после встречи Путина с главредами

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление об утечках информации со встречи главы государства Владимира Путина с главными редакторами федеральных СМИ.

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться  результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, встреча была на основе off the record, без цитирования, именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными», — сказал Песков журналистам.

Всего на встрече присутствовали 35 главных редакторов, общение проходило в режиме видеоконференции, подчеркнул представитель Кремля.

«Еще раз повторяю, что мы сожалеем, что некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам. Это не укрепляет нашего доверия, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед в дальнейшем будут выдерживаться и выполняться», — добавил пресс-секретарь президента.

Встреча Путина с главными редакторами состоялась 10 февраля. В частности, как сообщало «РИА Новости», в ходе общения с журналистами глава государства рассказал о предложении президенту Франции Эммануэлю Макрону помощи в поисках яда в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных