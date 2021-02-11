В Кремле пожаловались на «сливы» после встречи Путина с главредами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление об утечках информации со встречи главы государства Владимира Путина с главными редакторами федеральных СМИ.
«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Действительно, встреча была на основе off the record, без цитирования, именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными», — сказал Песков журналистам.
Всего на встрече присутствовали 35 главных редакторов, общение проходило в режиме видеоконференции, подчеркнул представитель Кремля.
«Еще раз повторяю, что мы сожалеем, что некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам. Это не укрепляет нашего доверия, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед в дальнейшем будут выдерживаться и выполняться», — добавил пресс-секретарь президента.
Встреча Путина с главными редакторами состоялась 10 февраля. В частности, как сообщало «РИА Новости», в ходе общения с журналистами глава государства рассказал о предложении президенту Франции Эммануэлю Макрону помощи в поисках яда в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.