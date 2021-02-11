В Кремле пожаловались на «сливы» после встречи Путина с главредами

«Еще раз повторяю, что мы сожалеем, что некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам. Это не укрепляет нашего доверия, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед в дальнейшем будут выдерживаться и выполняться», — добавил пресс-секретарь президента.