Путин предложил Макрону помощь в поисках яда в анализах Навального
Президент России Владимир Путин в августе 2020 г. предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы российские специалисты совместно с иностранными изучили анализы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, госпитализированного в том же месяце с подозрением на отравление. Об этом глава государства сообщил на встрече с главными редакторами федеральных СМИ, передает «РИА Новости».
Как сообщил собеседник агентства, Путин сразу же после инцидента в Томске и госпитализации Навального в Берлин предложил помощь в изучении анализов основателя ФБК. Кроме предложения послать в Европу российских специалистов он также согласился принять европейских в Москве для совместного с российскими учеными изучения изъятых образцов. Путин, как передает агентство, обещал Макрону возбудить уголовное дело по факту инцидента, если ученые найдут «хоть что-то».
В результате, как передает источник агентства, российская сторона не получила ответы на свои запросы о сотрудничестве в изучении анализов Навального ни от Франции, ни от Германии.
Навальному 20 августа 2020 года стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала. Навальный находился по 16 января в Германии.
17 января основатель ФБК вернулся в Россию и был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Днем позже его арестовали по делу о нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому он получил в 2014 г. 3,5 года условно. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным и приговорил к реальным 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого в 2014 г. домашнего ареста и времени в СИЗО в январе-феврале 2021 г. фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.