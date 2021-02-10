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Путин предложил Макрону помощь в поисках яда в анализах Навального

Ведомости

Президент России Владимир Путин в августе 2020 г. предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы российские специалисты совместно с иностранными изучили анализы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, госпитализированного в том же месяце с подозрением на отравление. Об этом глава государства сообщил на встрече с главными редакторами федеральных СМИ, передает «РИА Новости».

Как сообщил собеседник агентства, Путин сразу же после инцидента в Томске и госпитализации Навального в Берлин предложил помощь в изучении анализов основателя ФБК. Кроме предложения послать в Европу российских специалистов он также согласился принять европейских в Москве для совместного с российскими учеными изучения изъятых образцов. Путин, как передает агентство, обещал Макрону возбудить уголовное дело по факту инцидента, если ученые найдут «хоть что-то».

В результате, как передает источник агентства, российская сторона не получила ответы на свои запросы о сотрудничестве в изучении анализов Навального ни от Франции, ни от Германии.

Навальному 20 августа 2020 года стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала. Навальный находился по 16 января в Германии.

17 января основатель ФБК вернулся в Россию и был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Днем позже его арестовали по делу о нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому он получил в 2014 г. 3,5 года условно. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным и приговорил к реальным 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого в 2014 г. домашнего ареста и времени в СИЗО в январе-феврале 2021 г. фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Ранее по теме: Лавров уличил Навального в сотрудничестве с властями ФРГ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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