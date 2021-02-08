Лавров уличил Навального в сотрудничестве с властями ФРГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал фильм основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального о «дворце» в Геленджике. Ответы главы российского внешнеполитического ведомства на вопросы СМИ опубликованы на сайте министерства.
«В этом фильме А.А.Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего с их спецслужбами», — сказал Лавров.
По его словам, в МИД ФРГ пояснили, что доступ основателя ФБК к архивным материалам «был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного»».
«Комментарии излишни», — резюмировал российский министр.
В вышедшем 19 января на Youtube материале ФБК его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сам президент позже заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.
30 января предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром данного проекта, который все еще находится на стадии строительства.