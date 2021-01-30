Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина»
Предприниматель Аркадий Ротенберг заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что является бенефициаром «Дворца Путина» в Геленджике, о котором идет речь в фильме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Сейчас это будет уже теперь не секрет, я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — заявил он.
Ротенберг добавил, что планирует построить там апарт-отель. По его словам, объект был им приобретен несколько лет назад. Свое позднее решение рассказать о том, что он является собственником объекта, Ротенберг объяснил «чисто человеческим фактором».
В вышедшем 19 января на Youtube материале ФБК его основатель Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что «дворец» в Геленджике принадлежит предпринимателям. «Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков.
Накануне Mash опубликовал видео, в котором утверждается, что здание возведено только в основных конструкциях и будет закончено минимум через пять лет. Как следует из видео, здание частично отделано снаружи, в нем вставлены стеклопакеты, однако внутри ни коммуникации, ни отделка не проведены. В помещениях находятся рабочие, строительные леса и материалы.