Mash опубликовал видео из предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике

В вышедшем 19 января на Youtube материале ФБК его основатель Алексей Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.