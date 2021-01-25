Путин опроверг информацию о «дворце» из публикации Навального

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».