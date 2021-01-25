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Путин опроверг информацию о «дворце» из публикации Навального

Ведомости

Ни президент России Владимир Путин, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике, о котором говорится в одной из публикаций основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов). Об этом Путин заявил в ходе встречи со студентами.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан», — отметил президент.

По словам главы государства, информация об этой недвижимости «муссируется» на протяжении более чем десяти лет. За это время, как отметил Путин, должно было «хоть что-то остаться» — оформления земельных участков, финансовые проводки, документы от нотариуса.

«Вместо всего этого что? Разместили мою фотографие, мое плавание стилем "баттерфляй" — я корявенько, но иногда люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не плавал», — подчеркнул Путин.

После этого глава государства процитировал фразу из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще», — отметил президент.

В фильме, о котором идет речь, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты.

Ранее по теме: Песков посоветовал «думать головой» тем, кто смотрит фильм о «дворце Путина»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных