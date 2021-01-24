Песков посоветовал «думать головой» тем, кто смотрит фильм о «дворце Путина»
При просмотре фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованного 19 января основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, необходимо «думать головой», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — цитирует его ТАСС.
Песков отметил, что изложенные в фильме данные не соответствуют действительности, а все, кто смотрит это видео, должны «включить голову». У Путина нет дворца в Геленджике, добавил он.
Ранее Песков называл фильм «качественной клюквой», а деятельность ФБК – «лохотроном».
В фильме, о котором идет речь, Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Основатель ФБК также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилагающие к ней территории и объекты.