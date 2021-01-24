Песков посоветовал «думать головой» тем, кто смотрит фильм о «дворце Путина»

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — цитирует его ТАСС.