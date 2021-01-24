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Песков посоветовал «думать головой» тем, кто смотрит фильм о «дворце Путина»

Ведомости

При просмотре фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованного 19 января основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, необходимо «думать головой», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину», — цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что изложенные в фильме данные не соответствуют действительности, а все, кто смотрит это видео, должны «включить голову». У Путина нет дворца в Геленджике, добавил он.

Ранее Песков называл фильм «качественной клюквой», а деятельность ФБК – «лохотроном».

В фильме, о котором идет речь, Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Основатель ФБК также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилагающие к ней территории и объекты.

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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