Песков назвал фильм о «дворце Путина» «качественной клюквой»

«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. И все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, — да, такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», — сказал он, комментируя тот факт, что с момента опубликования фильм набрал свыше 55 млн просмотров на YouTube.