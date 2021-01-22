Песков назвал фильм о «дворце Путина» «качественной клюквой»
Все материалы, которые содержатся в фильме «Дворец для Путина. История самой большой взятки», опубликованном 19 января основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, являются хорошей, качественной «клюквой», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. И все компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, — да, такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», — сказал он, комментируя тот факт, что с момента опубликования фильм набрал свыше 55 млн просмотров на YouTube.
Песков подчеркнул, что «инсинуации», что глава государства имеет отношение к объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Ранее, 20 января, пресс-секретарь президента уже говорил, что тому вменяется собственность, которой не существует, и назвал деятельность ФБК «лохотроном».
В фильме, о котором идет речь, Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Основатель ФБК также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилагающие к ней территории и объекты.