Песков прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

«Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были, и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», — сказал представитель Кремля, слова которого передает «РИА Новости».