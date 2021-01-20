Песков прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина
Президент России Владимир Путин не располагает незадекларированной собственностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о «дворце» на Черноморском побережье, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.
«Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были, и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», — сказал представитель Кремля, слова которого передает «РИА Новости».
При этом деятельность ФБК он назвал «лохотроном».
«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля также призвал граждан «подумать десять раз», прежде чем переводить деньги «таким жуликам». В свою очередь, отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны (ФСО) охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, Песков сказал: «Это чистая чушь и компиляция».
19 января основатель ФБК Алексей Навальный в своем канале в Youtube опубликовал материал, в котором рассказывается о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит главе государства. Позднее в этот день Дмитрий Песков назвал представленную информацию неправдой.