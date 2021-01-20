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Песков прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин не располагает незадекларированной собственностью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о «дворце» на Черноморском побережье, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину.

«Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были, и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации», — сказал представитель Кремля, слова которого передает «РИА Новости».

При этом деятельность ФБК он назвал «лохотроном».

«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон», — передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля также призвал граждан «подумать десять раз», прежде чем переводить деньги «таким жуликам». В свою очередь, отвечая на вопрос о том, почему Федеральная служба охраны (ФСО) охраняет дворец, о котором идет речь в публикации, Песков сказал: «Это чистая чушь и компиляция».

19 января основатель ФБК Алексей Навальный в своем канале в Youtube опубликовал материал, в котором рассказывается о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит главе государства. Позднее в этот день Дмитрий Песков назвал представленную информацию неправдой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных