Во Владикавказе в супермаркете произошел взрыв
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете, здание полностью разрушено, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
В экстренных службах региона ТАСС рассказали, что под завалами живым нашли охранника. По словам источника ТАСС в экстренных службах, на момент взрыва в здании могли находиться несколько человек.
Посетителей, по данным «Интерфакса», внутри не было, поскольку магазин открывается в 9:00. Пострадавших в результате взрыва среди прохожих и жильцов соседних к супермаркету домов нет.