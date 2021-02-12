Во Владикавказе в супермаркете произошел взрыв

Baza пишет, что взрыв произошел в 7:28 по местному времени (совпадает с московским) в трехэтажном здании, где находился магазин «Магнит». По данным «РИА Новости», взрыв произошел на улице Гагкаева. По данным агентства, в здании взорвался газ.