Россияне поменяли отношение к коронавирусу после болезни

45% россиян заявили, что коронавирус — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями». Чаще всего так считают те, кто болел коронавирусом сам или у кого переболели родные — 59% респондентов. Такое же мнение выразили 54% опрошенных, которые не болели сами, но у кого болели коронавирусом родные. Среди не болевших COVID-19% считают коронавирус тяжелой болезнью 40% респондентов. Женщины чаще мужчин говорят о коронавирусе как о тяжелой болезни — 48% против 43% мужчин.