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Россияне поменяли отношение к коронавирусу после болезни

Ведомости

Россияне, которые переболели коронавирусом сами или у которых им переболели родственники, выше оценивают опасность вируса, чем те, кто еще не сталкивался с ним, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования Superjob. В опросе приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет.

45% россиян заявили, что коронавирус — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями». Чаще всего так считают те, кто болел коронавирусом сам или у кого переболели родные — 59% респондентов. Такое же мнение выразили 54% опрошенных, которые не болели сами, но у кого болели коронавирусом родные. Среди не болевших COVID-19% считают коронавирус тяжелой болезнью 40% респондентов. Женщины чаще мужчин говорят о коронавирусе как о тяжелой болезни — 48% против 43% мужчин. 

28% опрошенных заявили, что коронавирус — это «скорее заболевание, опасность которого преувеличивают». Они отмечают, что не меньшее число людей умирает от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и алкоголизма. Такого мнения придерживаются 24% респондентов, которые болели коронавирусом вместе с родными и 31% не болевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных