ТАСС: граждане Узбекистана задержаны в Сибири по делу о финансировании терроризма

Запрещенная в России «Хайят Тахрир аш-Шам», в которую входит «Катиба Таухид валь-Джихад», представляет собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии. Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о подготовке этим террористическим альянсом атак во время массовых акций в ряде городов России.