ТАСС: граждане Узбекистана задержаны в Сибири по делу о финансировании терроризма
ФСБ задержала двух граждан Узбекистана в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России. — прим. ред), в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков», — рассказали агентству. По словам источника издания, правоохранители ищут организатора финансирования на территории Сирии.
В октябре и ноябре 2020 г. ФСБ задержала и ликвидировала несколько боевиков группирвки, которые готовили теракты в Москве, Московской области и Волгограде, включая атаку на монумент «Родина-мать».
По данным российских спецслужб и следственных органов, базирующаяся в Средней Азии группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» стоит за терактами на станциях Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт», совершенными в апреле 2017 г. В 2019 г. она внесена в единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
7 октября ФСБ задержала 23-летнего мужчину, готовившего теракт в Ставрополе против представителей судебной власти. Задержанный состоял в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», совершить теракт он планировал самостоятельно.
Запрещенная в России «Хайят Тахрир аш-Шам», в которую входит «Катиба Таухид валь-Джихад», представляет собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии. Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о подготовке этим террористическим альянсом атак во время массовых акций в ряде городов России.