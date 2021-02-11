СМИ узнали о подготовке исламистами терактов на массовых акциях в России

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 000 человек. Только в Москве возбуждено более 5 000 административных дел, из которых почти 1 000 окончилась административным арестом. В отношении некоторых участников протестов начаты также и уголовные дела.