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СМИ узнали о подготовке исламистами терактов на массовых акциях в России

Ведомости

Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовит боевиков для атак на массовых уличных акциях, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сообщил собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию и пояснил, что боевиков рекрутируют из пограничных с Россией стран.

Собеседник агентства упомянул среди группировок, входящих в террористический альянс и готовящих теракты на массовых акциях, «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» (запрещенные в России террористические организации) и др.

«Хайят Тахрир аш-Шам» представляет собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии.

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 000 человек. Только в Москве возбуждено более 5 000 административных дел, из которых почти 1 000 окончилась административным арестом. В отношении некоторых участников протестов начаты также и уголовные дела.

Ранее Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об уголовной ответственности в связи с призывами к участию в несогласованных акциях 14 февраля. В полиции напомнили, что ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом продолжают действовать. В то же время в ФБК, анонсировавшем акцию в это воскресенье, отмечали, что она не подразумевает взаимодействия с правоохранителями.

Ранее по теме: Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к акциям протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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