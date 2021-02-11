СМИ узнали о подготовке исламистами терактов на массовых акциях в России
Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовит боевиков для атак на массовых уличных акциях, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сообщил собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию и пояснил, что боевиков рекрутируют из пограничных с Россией стран.
Собеседник агентства упомянул среди группировок, входящих в террористический альянс и готовящих теракты на массовых акциях, «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» (запрещенные в России террористические организации) и др.
«Хайят Тахрир аш-Шам» представляет собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 000 человек. Только в Москве возбуждено более 5 000 административных дел, из которых почти 1 000 окончилась административным арестом. В отношении некоторых участников протестов начаты также и уголовные дела.
Ранее Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об уголовной ответственности в связи с призывами к участию в несогласованных акциях 14 февраля. В полиции напомнили, что ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом продолжают действовать. В то же время в ФБК, анонсировавшем акцию в это воскресенье, отмечали, что она не подразумевает взаимодействия с правоохранителями.