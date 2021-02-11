Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к акциям протеста
Публикация в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и участие в них могут повлечь уголовную ответственность, следует из заявления Генпрокуратуры.
«Предупреждаем, что размещение в сети «интернет» призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в заявлении.
Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Неудаление интернет-компаниями и владельцами сайтов информации с призывами к незаконным публичным акциям влечет административную ответственность, подчеркнули в ведомстве.
Аналогичное предупреждение опубликовал Следственный комитет. СК напомнил, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни, является уголовно наказуемым.
В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи с распространением коронавируса. «Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», – отметили в министерстве.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акцию протеста 14 февраля в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, которая не предполагает прямого взаимодействия с полицией.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.