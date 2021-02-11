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Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к акциям протеста

Ведомости

Публикация в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и участие в них могут повлечь уголовную ответственность, следует из заявления Генпрокуратуры.

«Предупреждаем, что размещение в сети «интернет» призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в заявлении.

Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Неудаление интернет-компаниями и владельцами сайтов информации с призывами к незаконным публичным акциям влечет административную ответственность, подчеркнули в ведомстве.

Аналогичное предупреждение опубликовал Следственный комитет. СК напомнил, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни, является уголовно наказуемым.

В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи с распространением коронавируса. «Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», – отметили в министерстве.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акцию протеста 14 февраля в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, которая не предполагает прямого взаимодействия с полицией.

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии планов играть в «кошки-мышки» с протестующими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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