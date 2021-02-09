Песков заявил об отсутствии планов играть в «кошки-мышки» с протестующими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с участниками акций протеста не будут играть в «кошки-мышки». Так он прокомментировал анонс соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального новой акции протеста.
«В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем. Но, безусловно, наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков журналистам. Он затруднился ответить на вопрос, будут ли власти рассматривать новую акцию протеста как несанкционированную.
Ранее Telegram-канал «Команда Навального» со ссылкой на главу региональных штабов ФБК Леонида Волкова сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста. 9 февраля Волков утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом. Позже он уточнил, что в ближайшее время будет акция, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.