Песков заявил об отсутствии планов играть в «кошки-мышки» с протестующими

«В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем. Но, безусловно, наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков журналистам. Он затруднился ответить на вопрос, будут ли власти рассматривать новую акцию протеста как несанкционированную.