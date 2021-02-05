Сторонники Навального не планируют новые митинги 6 и 7 февраля

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля «ОВД-Инфо» сообщил, что правоохранители задержали около 5,3 тыс. участников протестов по всей России.