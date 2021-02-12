Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков устроить теракты на протестах
Российские спецслужбы регулярно получают информацию о подготовке террористических актов и имеют огромный опыт борьбы с этим, так что страна достаточно защищена, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«У российских спецслужб, силовых структур, прежде всего, Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вчера информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ организация) готовит боевиков для атак на массовых уличных акциях. Среди членов союза теракты готовят, в частности, запрещенные в России «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад» и «Аджанд аль Кавказ».
Несогласованные акции протеста в десятках городов России состоялись 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 тыс. человек. В Москве возбуждено более 5 тыс. административных дел, из которых почти 1 тыс. привела к административным арестам. В отношении некоторых участников акций начаты также уголовные дела.
Новая акция запланирована на 14 февраля. Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об уголовной ответственности за призывы к участию в ней. В полиции напомнили, что ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом все еще действуют. В то же время в ФБК отмечали, что акция не подразумевает взаимодействия с правоохранителями.