Нарышкин ответил на сообщения о планах боевиков устроить теракты на протестах

Несогласованные акции протеста в десятках городов России состоялись 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 тыс. человек. В Москве возбуждено более 5 тыс. административных дел, из которых почти 1 тыс. привела к административным арестам. В отношении некоторых участников акций начаты также уголовные дела.