Гинцбург рассказал о разработке вакцин от новых штаммов коронавируса

«Под руководством Гребенниковой Татьяны Владимировны разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса — от того, который сейчас содержит «Спутник V», а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», — рассказал Гинцбург. Он добавил, что препарат будет одновременно создавать иммунитет к нескольким штаммам вируса.