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Гинцбург рассказал о разработке вакцин от новых штаммов коронавируса

Ведомости

Специалисты НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали технологию быстрого создания вакцины от нескольких штаммов коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире «России 24».

«Под руководством Гребенниковой Татьяны Владимировны разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса — от того, который сейчас содержит «Спутник V», а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», — рассказал Гинцбург. Он добавил, что препарат будет одновременно создавать иммунитет к нескольким штаммам вируса. 

Гинцбург отметил, что РНК-вирусы, к которым относится коронавирус, — самые изменчивые живые объекты на Земле. Вакцина «Спутник V» защищает человека от уже известных штаммов вируса, однако нет гарантий, что завтра не появится новый, от которого вакцина будет защищать хуже, добавил он. 

Директор центра рассказал, что разработка находится «в продвинутой стадии». В понедельник ученые будут докладывать о технологии министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в 91,6%, эффективность от тяжелого течения болезни — в 100%. С декабря в России проводится вакцинация населения «Спутником V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных