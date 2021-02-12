Гинцбург рассказал о разработке вакцин от новых штаммов коронавируса
Специалисты НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи разработали технологию быстрого создания вакцины от нескольких штаммов коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире «России 24».
«Под руководством Гребенниковой Татьяны Владимировны разработана технология, которая позволяет очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, в состав которых будут входить антигены не от одного варианта коронавируса — от того, который сейчас содержит «Спутник V», а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов», — рассказал Гинцбург. Он добавил, что препарат будет одновременно создавать иммунитет к нескольким штаммам вируса.
Гинцбург отметил, что РНК-вирусы, к которым относится коронавирус, — самые изменчивые живые объекты на Земле. Вакцина «Спутник V» защищает человека от уже известных штаммов вируса, однако нет гарантий, что завтра не появится новый, от которого вакцина будет защищать хуже, добавил он.
Директор центра рассказал, что разработка находится «в продвинутой стадии». В понедельник ученые будут докладывать о технологии министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в 91,6%, эффективность от тяжелого течения болезни — в 100%. С декабря в России проводится вакцинация населения «Спутником V».