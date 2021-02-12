Гинцбург рассказал о вакцине «Cпутник V» для детей

Он также ответил на вопрос, придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины: «Думаю, не придется. За исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям».