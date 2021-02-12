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Гинцбург рассказал о вакцине «Cпутник V» для детей

Ведомости

Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, но дозировка препарата будет различаться по возрасту, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что состав вакцины останется «абсолютно тем же самым».

«Когда мы получим разрешение на исследования "Спутник V" на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы. Допустим, 17-14, 14-9 и 9 и меньше, может быть, даже на четыре возрастных группы», — цитирует ТАСС Гинцбурга. По его словам, чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата.

Он также ответил на вопрос, придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины: «Думаю, не придется. За исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям».

Вакцинация взрослого населения «Спутником V» началась в декабре. «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в 91,6%, эффективность от тяжелого течения болезни — в 100%.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных