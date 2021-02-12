Словения откроет границы для граждан России с 13 февраля
Словения в тестовом режиме открывает границы для стран из «красного списка», включая Россию, а также стран Шенгенского соглашения с 13 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства республики.
Посетить Словению граждане из стран «красного списка» смогут только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий, список учреждений разделен по регионам, уточняется в постановлении.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет также разрешен. Для этого при въезде в страну необходимо будет предъявить справку о положительном результате теста, который был сделан не позднее, чем за три недели до въезда и не ранее, чем за полгода.
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 15 089 человек, следует из статистики оперштаба на 12 февраля. Умерли за сутки 507 человек. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.
Ранее Кипр объявил об открытии границ для туристов из всех стран с 1 марта. Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения заявила 11 марта 2020 г.