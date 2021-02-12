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Словения откроет границы для граждан России с 13 февраля

Ведомости

Словения в тестовом режиме открывает границы для стран из «красного списка», включая Россию, а также стран Шенгенского соглашения с 13 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства республики. 

Посетить Словению граждане из стран «красного списка» смогут только с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных словенским Минздравом российских лабораторий, список учреждений разделен по регионам, уточняется в постановлении. 

Тем, кто уже переболел коронавирусом, въезд будет также разрешен. Для этого при въезде в страну необходимо будет предъявить справку о положительном результате теста, который был сделан не позднее, чем за три недели до въезда и не ранее, чем за полгода. 

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 15 089 человек, следует из статистики оперштаба на 12 февраля. Умерли за сутки 507 человек. За весь период в России зарегистрировали 4 млн случаев заражения. 3,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 78 тыс. — скончались.

Ранее Кипр объявил об открытии границ для туристов из всех стран с 1 марта. Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения заявила 11 марта 2020 г. 

Ранее по теме: Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз гражданам России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных