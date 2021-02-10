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Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз гражданам России

Ведомости

Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз гражданам России онлайн и отменит обязательный карантин для них. Об этом заявил «Интерфаксу» атташе по туризму при посольстве республики в Москве Димитрис Димитриу.

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», — сказал Димитриу. Он пояснил, что выдача виз возможна онлайн, кроме того, для всех прибывающих из стран, находящихся в соответствующем списке, отменяется карантин по прибытию. В то же время гостям страны нужно зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета, а также заранее забронировать тест на коронавирус (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

С 1 марта власти Кипра разделят страны на три категории. Представителям стран «красной категории» (тяжелая ситуация с коронавирусом) необходимо сдавать ПЦР-тест для въезда не ранее чем за 72 часа до поездки и еще один по прибытии. Гостям из «оранжевой» зоны потребуется только тест на въезде. «Зеленая категория» не требует анализов. Выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

«Страны будут перемещаться между категориями в зависимости от их эпидемиологического состояния», — добавил Димитриу.

Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения заявила 11 марта 2020 г. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время коронавирус обнаружили у 31 959 жителей Кипра. Жертвами инфекции за год стали 214 киприотов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных