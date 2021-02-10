Кипр с 1 марта возобновит выдачу туристических виз гражданам России

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», — сказал Димитриу. Он пояснил, что выдача виз возможна онлайн, кроме того, для всех прибывающих из стран, находящихся в соответствующем списке, отменяется карантин по прибытию. В то же время гостям страны нужно зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета, а также заранее забронировать тест на коронавирус (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).