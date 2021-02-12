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Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

Ведомости

Более 40 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов. По данным агентства, еще 10 рейсов были отменены из-за продолжительного снегопада. 

«По данным на 17:00, в Шереметьево задержаны 10 рейсов. Во Внуково задержаны 19 рейсов, два — отменены. В Домодедово отменены четыре рейса, задержаны — 15. В Жуковском отменены четыре рейса», — сообщает агентство. 

Сервис «Яндекса» также показывает десятибалльные пробки на автомобильных дорогах в Москве. 

По данным Гидрометцентра, аномально холодная погода с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) России 14-18 февраля. 

Сильный снег пройдет 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.

Затем, ночью 14 февраля, сильный снегопад охватит северные области ЦФО и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях. 15 февраля местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится на 2-6 градусов, и затем установится аномально холодная погода, предупредили в Гидрометцентре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных