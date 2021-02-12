Более 40 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада
Более 40 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло столичных аэропортов. По данным агентства, еще 10 рейсов были отменены из-за продолжительного снегопада.
«По данным на 17:00, в Шереметьево задержаны 10 рейсов. Во Внуково задержаны 19 рейсов, два — отменены. В Домодедово отменены четыре рейса, задержаны — 15. В Жуковском отменены четыре рейса», — сообщает агентство.
Сервис «Яндекса» также показывает десятибалльные пробки на автомобильных дорогах в Москве.
По данным Гидрометцентра, аномально холодная погода с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) России 14-18 февраля.
Сильный снег пройдет 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.
Затем, ночью 14 февраля, сильный снегопад охватит северные области ЦФО и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях. 15 февраля местами пройдет небольшой снег, температура воздуха понизится на 2-6 градусов, и затем установится аномально холодная погода, предупредили в Гидрометцентре.