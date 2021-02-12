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Россия запретила поставки живой птицы из Финляндии

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Россельхознадзор с 12 февраля ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц стран и территорий мира — Финляндии и одного из районов Германии, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии», — говорится в сообщении.

Из информации ведомства также следует, что аналогичный запрет введен в отношении района Уккермарк (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) Германии. Кроме того, с 8 февраля ограничен импорт таких товаров из Болгарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных