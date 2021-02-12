Россия запретила поставки живой птицы из Финляндии
Россельхознадзор с 12 февраля ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по гриппу птиц стран и территорий мира — Финляндии и одного из районов Германии, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии», — говорится в сообщении.
Из информации ведомства также следует, что аналогичный запрет введен в отношении района Уккермарк (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) Германии. Кроме того, с 8 февраля ограничен импорт таких товаров из Болгарии.