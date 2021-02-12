СМИ сообщили о возможной отставке замминистра просвещения

Басюк занимает должность замминистра просвещения с сентября 2019 г. До этого — в 2009-2013 гг. - он занимал должность министра образования Иркутской области. С 2014 г. был заместитель президента Российской академии образования. В 2018 г. стал советником министра просвещения России.