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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на востоке Таджикистана вечером 12 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмическую службу Академии наук страны.

Землетрясение, по данным службы, произошло в 20.14 по московскому времени. 

«Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб», — сказал представитель службы.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 92 км, в 257 км к юго-западу от китайского города Кашгара. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных