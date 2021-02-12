В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на востоке Таджикистана вечером 12 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сейсмическую службу Академии наук страны.
Землетрясение, по данным службы, произошло в 20.14 по московскому времени.
«Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб», — сказал представитель службы.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 92 км, в 257 км к юго-западу от китайского города Кашгара.