ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической ячейки
ФСБ задержала двух членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) в Новосибирской и Томской областях, они занимались финансированием террористической деятельности, пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Новосибирской области.
Задержанные были членами межрегиональной ячейки организации, уточняют там. Один из них — гражданин России, другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. «По данным следствия, в 2020 г. подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — расказали в ФСБ.
12 февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что ФСБ задержала двух граждан Узбекистана в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании той же запрещенной в России террористической организации.
«Катиба Таухид валь-Джихад» входит в запрещенную в России «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющую собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии. Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о подготовке этим террористическим альянсом атак во время массовых акций в ряде городов России.