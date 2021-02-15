Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической ячейки

Ведомости

ФСБ задержала двух членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) в Новосибирской и Томской областях, они занимались финансированием террористической деятельности, пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Новосибирской области.

Задержанные были членами межрегиональной ячейки организации, уточняют там. Один из них — гражданин России, другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. «По данным следствия, в 2020 г. подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — расказали в ФСБ.

12 февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что ФСБ задержала двух граждан Узбекистана в Томской и Новосибирской областях по делу о финансировании той же запрещенной в России террористической организации.

«Катиба Таухид валь-Джихад» входит в запрещенную в России «Хайят Тахрир аш-Шам», представляющую собой альянс группировок, изначально образовавшийся на основе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в 2017 г. в провинции Идлиб на севере Сирии. Сама «ан-Нусра» являлась сирийским филиалом «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России), основанным в 2012 г. с началом гражданской войны в Сирии. Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о подготовке этим террористическим альянсом атак во время массовых акций в ряде городов России.

Ранее по теме: ТАСС: граждане Узбекистана задержаны в Сибири по делу о финансировании терроризма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных