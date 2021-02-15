Суд отменил признание законным бездействие СК по делу Навального

Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили каких-либо медицинских данных основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.