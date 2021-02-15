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Суд отменил признание законным бездействие СК по делу Навального

Ведомости

Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска об отказе в жалобе на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК после госпитализации в Омске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщил ТАСС. Жалобу подал юрист ФБК Вячеслав Гимади. 

Документ был возвращен в Ленинский суд для нового рассмотрения, сообщили агентству в областном суде. В суде не уточнили причину такого решения.

Ленинский районный суд в декабре 2020 г. отказал в удовлетворении жалобы Гимади на бездействие СК после госпитализации Навального. Он подал апелляцию в областной суд на это решение. 

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили каких-либо медицинских данных основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.

17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля, 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Ранее по теме: Суд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 20 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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