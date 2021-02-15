Суд отменил признание законным бездействие СК по делу Навального
Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска об отказе в жалобе на бездействие Западно-Сибирского транспортного СК после госпитализации в Омске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщил ТАСС. Жалобу подал юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Документ был возвращен в Ленинский суд для нового рассмотрения, сообщили агентству в областном суде. В суде не уточнили причину такого решения.
Ленинский районный суд в декабре 2020 г. отказал в удовлетворении жалобы Гимади на бездействие СК после госпитализации Навального. Он подал апелляцию в областной суд на это решение.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили каких-либо медицинских данных основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.
17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля, 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.