Суд рассмотрит жалобу на приговор Навальному 20 февраля
Мосгорсуд 20 февраля проверит законность замены основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.
«Жалоба защиты на замену Навальному условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок будет рассмотрена 20 февраля в 10:00 мск в Мосгорсуде», — сказала она.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой срок Навального был заменен на реальный, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Сам он это опроверг.
Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы условно с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.