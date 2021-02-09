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В МИДе призвали перестать называть сторонников Навального оппозицией

Ведомости

Пора перестать называть оппозицией сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, в том числе руководителя региональных «штабов Навального» Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Вообще, надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Она пояснила, что 4 февраля Волков объявил, что ФБК не будет проводить акции протеста зимой и продолжит их весной-летом. 8 февраля прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами — членами ЕС, США и Великобританией в постпредстве Польши при ЕС в Брюсселе. 9 февраля Волков заявил о новой акции протеста, которая пройдет 14 февраля.

«Этот формат — страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили — никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — отметила Захарова.

По ее мнению, встреча была нацелена на дестабилизацию ситуации в России. 

Ранее Волков сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста. 9 февраля Волков утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом. Позже он уточнил, что в ближайшее время будет акция, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.

Ранее по теме: Лавров уличил Навального в сотрудничестве с властями ФРГ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных