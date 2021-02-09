В МИДе призвали перестать называть сторонников Навального оппозицией

«Этот формат — страны ЕС, плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили — никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — отметила Захарова.