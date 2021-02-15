Правительство направит 10 млрд рублей на помощь детям с редкими заболеваниями
Правительство направит 10 млрд руб. на закупку лекарств для детей с редкими и тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительство направляет на их закупку 10 млрд руб. Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд руб. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации», — сказал Мишустин. Он отметил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». Фонд будет финансировать лечение детей, закупку лекарств и медицинских изделий, в том числе незарегистрированных в России, и технических средств реабилитации.