Правительство направит 10 млрд рублей на помощь детям с редкими заболеваниями

«Правительство направляет на их закупку 10 млрд руб. Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд руб. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации», — сказал Мишустин. Он отметил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.