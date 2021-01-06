Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», говорится на сайте Кремля.
Согласно документу, фонд будет финансировать лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, закупку лекарств и медизделий, в том числе незарегистрированных в России, и технических средств реабилитации.
Председателем правления фонда назначен гендиректор «Детского хосписа», член Общественной палаты России Александр Ткаченко.
Ранее Путин сообщил, что фонд будет финансироваться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан, которые превышают 5 млн руб. в год. Увеличение налоговой ставки позволит привлечь дополнительно около 60 млрд руб.