Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Ранее Путин сообщил, что фонд будет финансироваться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан, которые превышают 5 млн руб. в год. Увеличение налоговой ставки позволит привлечь дополнительно около 60 млрд руб.