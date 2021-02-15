В бундестаге рассказали подробности о следах яда в крови Навального
В Германии заявили об идентичности следов отравляющего вещества в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которую якобы его сторонники перевезли в ФРГ, а также на других предметах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ немецкого правительства на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».
«Да», — говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов.
В ответ на вопрос о ведомстве, которое установило следы отравляющего вещества, в бундестаге сообщили: «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить».
«Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик», — говорится в ответе правительства ФРГ.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».
Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.