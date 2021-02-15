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В бундестаге рассказали подробности о следах яда в крови Навального

Ведомости

В Германии заявили об идентичности следов отравляющего вещества в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которую якобы его сторонники перевезли в ФРГ, а также на других предметах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ немецкого правительства на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии».

«Да», — говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов.

В ответ на вопрос о ведомстве, которое установило следы отравляющего вещества, в бундестаге сообщили: «предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить».

«Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик», — говорится в ответе правительства ФРГ.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что пациент был отравлен ядом из группы «Новичок».

Позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.

Ранее по теме: Лавров уличил Навального в сотрудничестве с властями ФРГ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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