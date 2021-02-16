Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

ФСБ задержала «финансистов» ИГ в Крыму и Татарстане

Ведомости

 ФСБ задержала лиц, собиравших в Крыму и Татарстане деньги для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к (запрещенной в России) организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство"», —рассказали в ведомстве. По данным ФСБ, задержанные с 2015 по 2019 гг. собирали деньги для ИГ под видом благотворительности и переводили боевикам группировки за рубеж. Возбуждены дела по статье о содействии терроризму (1.1 и частью 4 ст. 205.1 УК РФ).

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах сообщало, что двое граждан Узбекистана задержаны в Новосибирской и Томской областях по делу о финансировании терроризма. Их подозревают в сборе денег для террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав террористического альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены в России).

Согласно статистике МВД, число зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 г. выросло в России почти на 30%, экстремистских — на 42%. В частности, было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.

Ранее по теме: ТАСС: граждане Узбекистана задержаны в Сибири по делу о финансировании терроризма
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных