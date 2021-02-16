ФСБ задержала «финансистов» ИГ в Крыму и Татарстане

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к (запрещенной в России) организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство"», —рассказали в ведомстве. По данным ФСБ, задержанные с 2015 по 2019 гг. собирали деньги для ИГ под видом благотворительности и переводили боевикам группировки за рубеж. Возбуждены дела по статье о содействии терроризму (1.1 и частью 4 ст. 205.1 УК РФ).