ФСБ задержала «финансистов» ИГ в Крыму и Татарстане
ФСБ задержала лиц, собиравших в Крыму и Татарстане деньги для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к (запрещенной в России) организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство"», —рассказали в ведомстве. По данным ФСБ, задержанные с 2015 по 2019 гг. собирали деньги для ИГ под видом благотворительности и переводили боевикам группировки за рубеж. Возбуждены дела по статье о содействии терроризму (1.1 и частью 4 ст. 205.1 УК РФ).
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых органах сообщало, что двое граждан Узбекистана задержаны в Новосибирской и Томской областях по делу о финансировании терроризма. Их подозревают в сборе денег для террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», входящей в состав террористического альянса «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены в России).
Согласно статистике МВД, число зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 г. выросло в России почти на 30%, экстремистских — на 42%. В частности, было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистской направленности.