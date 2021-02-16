В ЮАР подали заявление на регистрацию «Спутник V»
Минздрав ЮАР сообщил о подаче заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал ENCA.
«Соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA)», — цитирует телеканал ведомство. Медицинские власти ЮАР находятся в постоянном взаимодействии с производителями российского препарата.
ЮАР в данный момент лидирует по количеству инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех африканских стран. В стране выявили 1 491 807 случаев заражения инфекцией и 47 899 летальных исходов заболевания.
В конце текущей недели власти намерены начать вакцинацию медицинского персонала от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson. При этом ранее, как сообщала газета The Economic Times, власти ЮАР приняли решение отказаться от 1 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Испытания препарата показали, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, связанных с преобладающим в ЮАР штаммом коронавируса.