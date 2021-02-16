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В ЮАР подали заявление на регистрацию «Спутник V»

Ведомости

Минздрав ЮАР сообщил о подаче заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал ENCA.

«Соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA)», — цитирует телеканал ведомство. Медицинские власти ЮАР находятся в постоянном взаимодействии с производителями российского препарата.

ЮАР в данный момент лидирует по количеству инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех африканских стран. В стране выявили 1 491 807 случаев заражения инфекцией и 47 899 летальных исходов заболевания.

В конце текущей недели власти намерены начать вакцинацию медицинского персонала от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson. При этом ранее, как сообщала газета The Economic Times, власти ЮАР приняли решение отказаться от 1 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Испытания препарата показали, что препарат обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, связанных с преобладающим в ЮАР штаммом коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных