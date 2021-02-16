В Новой Москве взорвались резервуары с топливом
Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве в поселении Сосенское, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв. м», — сообщил источник.
По его словам, взорвался и второй резервуар с топливом. Проведена эвакуация в радиусе 300 м от места взрыва. «Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт», — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:17 мск. «По прибытию – происходит возгорание бытовки в ряду стоящей. От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», — приводит слова ведомства «Москва-24».
Поселение Сосенское расположено в 24 км от МКАД по Калужскому шоссе и относится к Новомосковском административному округу.