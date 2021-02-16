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В Новой Москве взорвались резервуары с топливом

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Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве в поселении Сосенское, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв. м», — сообщил источник.

По его словам, взорвался и второй резервуар с топливом. Проведена эвакуация в радиусе 300 м от места взрыва. «Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:17 мск. «По прибытию – происходит возгорание бытовки в ряду стоящей. От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», — приводит слова ведомства «Москва-24».

Поселение Сосенское расположено в 24 км от МКАД по Калужскому шоссе и относится к Новомосковском административному округу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных