В Новой Москве взорвались резервуары с топливом

По его словам, взорвался и второй резервуар с топливом. Проведена эвакуация в радиусе 300 м от места взрыва. «Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт», — сказал собеседник агентства.