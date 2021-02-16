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Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Ведомости

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, согласно которому запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых, сообщается на сайте нижней палаты. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета», — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо.

Отмечается, что документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют, и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Сообщения о том, что водитель высадил несовершеннолетнего пассажира, не оплатившего проезд, регулярно поступают в СМИ из разных регионов России, особенно в осенне-зимний период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных