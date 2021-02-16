Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, согласно которому запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых, сообщается на сайте нижней палаты. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета», — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо.
Отмечается, что документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют, и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Сообщения о том, что водитель высадил несовершеннолетнего пассажира, не оплатившего проезд, регулярно поступают в СМИ из разных регионов России, особенно в осенне-зимний период.