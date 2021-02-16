Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

Отмечается, что документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют, и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.