Спрос на общественный транспорт в Москве вырос почти на треть из-за снегопада

О сильном снегопаде в Центральной России предупреждал Гидрометцентр. 13 февраля в мэрии Москвы сообщили, что с начала снегопада в столице выпало около 30 сантиметров снега, то есть более 65% месячной нормы осадков. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием свыше 40 авиарейсов.