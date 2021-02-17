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Спрос на общественный транспорт в Москве вырос почти на треть из-за снегопада

Ведомости

Число транзакций, совершенных в общественном транспорте Москвы 13-14 февраля, на фоне сильного снегопада увеличилось на 29% по сравнению с 6-7 февраля, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом оборот столичных заправок, наоборот, снизился.

«С обильными снегопадами Москва сталкивается почти каждую зиму, но в этом году непогода побила рекорды и на длительное время оставила столицу в 9-10-балльных пробках. Многие автолюбители были вынуждены оставить свои машины на парковке у дома или офиса и воспользоваться общественным транспортом либо услугами такси», — пояснил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

В целом с 11 по 14 февраля, когда в Москве шел снегопад, выручка всех видов городского транспорта увеличилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. Кроме того, наблюдался повышенный спрос жителей и гостей столицы на такси. По данным ВТБ, выручка таксопарков выросла на 14%, превысив 1 млрд руб. При этом средний чек поездки увеличился на 12%.

Поскольку граждане пересели на общественный транспорт и такси, оборот московских АЗС в обозначенный период упал на 18% к предыдущей неделе. Средний чек на заправках сократился на четверть — до 2234 руб. Вдобавок на ту же долю уменьшилось количество транзакций на платных парковках столицы.

О сильном снегопаде в Центральной России предупреждал Гидрометцентр. 13 февраля в мэрии Москвы сообщили, что с начала снегопада в столице выпало около 30 сантиметров снега, то есть более 65% месячной нормы осадков. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием свыше 40 авиарейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных