Спрос на общественный транспорт в Москве вырос почти на треть из-за снегопада
Число транзакций, совершенных в общественном транспорте Москвы 13-14 февраля, на фоне сильного снегопада увеличилось на 29% по сравнению с 6-7 февраля, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом оборот столичных заправок, наоборот, снизился.
«С обильными снегопадами Москва сталкивается почти каждую зиму, но в этом году непогода побила рекорды и на длительное время оставила столицу в 9-10-балльных пробках. Многие автолюбители были вынуждены оставить свои машины на парковке у дома или офиса и воспользоваться общественным транспортом либо услугами такси», — пояснил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.
В целом с 11 по 14 февраля, когда в Москве шел снегопад, выручка всех видов городского транспорта увеличилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. Кроме того, наблюдался повышенный спрос жителей и гостей столицы на такси. По данным ВТБ, выручка таксопарков выросла на 14%, превысив 1 млрд руб. При этом средний чек поездки увеличился на 12%.
Поскольку граждане пересели на общественный транспорт и такси, оборот московских АЗС в обозначенный период упал на 18% к предыдущей неделе. Средний чек на заправках сократился на четверть — до 2234 руб. Вдобавок на ту же долю уменьшилось количество транзакций на платных парковках столицы.
О сильном снегопаде в Центральной России предупреждал Гидрометцентр. 13 февраля в мэрии Москвы сообщили, что с начала снегопада в столице выпало около 30 сантиметров снега, то есть более 65% месячной нормы осадков. Днем ранее из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов. Кроме того, было задержано или прибыло в столицу с опозданием свыше 40 авиарейсов.