США выделят ВОЗ более $200 млн после возвращения в организацию
Вашингтон выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более $200 млн до конца месяца, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании совета безопасности ООН.
«К концу этого месяца США намерены выплатить более $200 млн», – сказал Блинкен (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что это ключевой шаг в выполнении финансовых обязательств США в качестве члена ВОЗ. Каждая страна должна вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнул глава госдепа.
Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле 2020 г., 19 мая занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп допустил полный пересмотр членства страны в ВОЗ. Он обвинял организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию коронавируса. Представители ВОЗ отвергали эти объявления.
Новый президент США Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января 2021 г., подписал несколько указов, отменяющих ряд указов Трампа. В числе подписанных документов указ об остановке процесса выхода США из ВОЗ.