США выделят ВОЗ более $200 млн после возвращения в организацию

Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле 2020 г., 19 мая занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп допустил полный пересмотр членства страны в ВОЗ. Он обвинял организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию коронавируса. Представители ВОЗ отвергали эти объявления.