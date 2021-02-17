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США выделят ВОЗ более $200 млн после возвращения в организацию

Ведомости

Вашингтон выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более $200 млн до конца месяца, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании совета безопасности ООН.

«К концу этого месяца США намерены выплатить более $200 млн», – сказал Блинкен (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что это ключевой шаг в выполнении финансовых обязательств США в качестве члена ВОЗ. Каждая страна должна вносить свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, подчеркнул глава госдепа.

Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле 2020 г., 19 мая занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп допустил полный пересмотр членства страны в ВОЗ. Он обвинял организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию коронавируса. Представители ВОЗ отвергали эти объявления. 

Новый президент США Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января 2021 г., подписал несколько указов, отменяющих ряд указов Трампа. В числе подписанных документов указ об остановке процесса выхода США из ВОЗ.

Ранее по теме: Байден отменил указы Трампа о выходе США из ВОЗ и соглашения по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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