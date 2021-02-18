Врач оценил взаимосвязь группы крови и тяжести заболевания COVID-19

По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с IV группой крови. По данным исследования, проведенного в Китае, среди умерших пациентов с COVID-19 чаще всего были люди со II группой крови. Врач добавила, что в разных странах взаимосвязь тяжести заболевания и группы крови может разниться. «Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — отметила Кулинкович.