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Врач оценил взаимосвязь группы крови и тяжести заболевания COVID-19

Ведомости

Пациенты с I группой крови реже других заболевают COVID-19, чаще и тяжелее других переносят коронавирус люди со II и IV группой крови, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на врача общей практики Европейского медицинского центра Анну Кулинкович. 

Врач рассказала, что ученые провели несколько исследований взаимосвязи группы крови и тяжести заболевания коронавирусом, но они недостаточно масштабные, чтобы делать однозначные выводы. Однако, по мнению Кулинкович, такие исследования и их анализ выявили определенную тенденцию. 

По ее словам, тяжелее всего заболевание протекает у пациентов с IV группой крови. По данным исследования, проведенного в Китае, среди умерших пациентов с COVID-19 чаще всего были люди со II группой крови. Врач добавила, что в разных странах взаимосвязь тяжести заболевания и группы крови может разниться. «Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются», — отметила Кулинкович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных