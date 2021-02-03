ВОЗ поприветствовала публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», – сказала Вуйнович.
Она отметила, что в ВОЗ озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире, в связи с этим организация предпринимает ряд действий.
«ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне», – подчеркнула Вуйнович.
Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.