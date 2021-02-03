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ВОЗ поприветствовала публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» медицинским журналом The Lancet, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», – сказала Вуйнович.

Она отметила, что в ВОЗ озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире, в связи с этим организация предпринимает ряд действий.

«ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне», – подчеркнула Вуйнович.

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования.

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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